أخبار عاجلة

هل يشيب شعرك بسبب الخوف أو الحزن؟.. هذا رأي العلم -
"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية -
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة -
أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات -
"الصحة" تكشف مختبرات فحص "كورونا" المعتمدة للمسافرين دولياً من حائل -
صحف فرنسا تصف خروج الديوك بـ"خيبة كبرى".. "مبابي": لن أستطيع النوم -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة بمدن وقرى المحافظة

Print
محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة بمدن وقرى المحافظة محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة بمدن وقرى المحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، الأحد، أعمال رصف طرق وحملات للنظافة ورفع المتولد اليومي وغلق المعابر غير القانونية، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرصف بقرية صروة تمهيدا لوضع طبقة الباور سن، كما تابع أعمال المتنزهات والتجميل، وتفقد القافلة الطبية بقرية كفر المرازقة والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وصرف العلاجات اللازمة في التخصصات الطبية، مشرفاً على غلق المعابر غير القانونية المارة بالسكة الحديد، فضلا عن تفقد الوحدة الصحية بالبكاتوش، ومدى انتظام العمل بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرية.

وتفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الإدارات والأقسام بمجلس المدينة، مكلفاً بتكثيف الرقابة لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات القروية المحلية، مشدداً على استمرار حملات رفع الإشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعة الجائلين ورفع التندات المخالفة والإعلانات من الشوارع وفض التجمعات، تطبيقا للإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ببلطيم.

وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع كفاءة الطريق الدولي أمام قرية الرصيف وابوريا بمعدات التدخل السريع بالمحافظة لليوم الثاني على التوالي، وتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات، وإزالة التعديات بمدينة الرياض.

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على حملات صيانة كشافات الكهرباء ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة سيدى ،وعدد من القرى، كما تابع أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات بعدد من شوارع المدينة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية