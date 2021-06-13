أخبار عاجلة

هل يشيب شعرك بسبب الخوف أو الحزن؟.. هذا رأي العلم -
"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية -
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة -
أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات -
"الصحة" تكشف مختبرات فحص "كورونا" المعتمدة للمسافرين دولياً من حائل -
صحف فرنسا تصف خروج الديوك بـ"خيبة كبرى".. "مبابي": لن أستطيع النوم -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البنك الأهلي: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو بفضل الإصلاحات

Print
البنك الأهلي: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو بفضل الإصلاحات البنك الأهلي: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو بفضل الإصلاحات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد جميل، رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، إن هناك طلبات يومية ترد من المستثمرين العرب والأجانب للدخول في سوق المدفوعات الإلكترونية.

وأضاف "جميل"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي إسماعيل حماد؛ ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأحد، أن هذا الاستثمار يساهم في زيادة فرص العمل للشباب وضخ أموال جديدة، منوهًا بأن هناك طلبات يومية يتم إرسالها للبنك المركزي للحصول على رخص لشركات المدفوعات، مشددًا على أن الاتجاه للتعامل والدفع الإلكتروني أهم إيجابيات جائحة كورونا؛ لكون جائحة كورونا أدت لتغيير طباع وسلوكيات المستهلك، حيث كان المواطن في السابق يفضل الشراء بنفسه من الأسواق ولكنه الآن يفضل الشراء إلكترونيًا.

وتابع رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت بتوجيهات رئاسية ومبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسداد الإلكتروني ونشر ماكينات الـ ATM، والتمويل العقاري تسبب في تنوع الاقتصاد، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يحقق معدلات النمو رغم تباطؤ معدلات النمو في كافة الاقتصاديات العالمية بشهادة المؤسسات الدولية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي

2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي

رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

انتشال جثة غريق من ترعة بقنا

انتشال جثة غريق من ترعة بقنا