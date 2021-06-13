البنك الأهلي: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو بفضل الإصلاحات

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قال محمد جميل، رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، إن هناك طلبات يومية ترد من المستثمرين العرب والأجانب للدخول في سوق المدفوعات الإلكترونية.

وأضاف "جميل"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي إسماعيل حماد؛ ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأحد، أن هذا الاستثمار يساهم في زيادة فرص العمل للشباب وضخ أموال جديدة، منوهًا بأن هناك طلبات يومية يتم إرسالها للبنك المركزي للحصول على رخص لشركات المدفوعات، مشددًا على أن الاتجاه للتعامل والدفع الإلكتروني أهم إيجابيات جائحة كورونا؛ لكون جائحة كورونا أدت لتغيير طباع وسلوكيات المستهلك، حيث كان المواطن في السابق يفضل الشراء بنفسه من الأسواق ولكنه الآن يفضل الشراء إلكترونيًا.

وتابع رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت بتوجيهات رئاسية ومبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسداد الإلكتروني ونشر ماكينات الـ ATM، والتمويل العقاري تسبب في تنوع الاقتصاد، وهو ما جعل الاقتصاد المصري يحقق معدلات النمو رغم تباطؤ معدلات النمو في كافة الاقتصاديات العالمية بشهادة المؤسسات الدولية.