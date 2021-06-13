أول تعليق من حركة «حماس» على انتهاء حكم نتنياهو

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علقت حركة «حماس»، مساء اليوم الأحد، على إعلان الكنيست الإسرائيلي منح الثقة لـ«حكومة التغيير» المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، ومن ثم انتهاء حقبة حكمه التي استمرت ما يقرب من 12 عاما.

وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، إن «تكرار العملية الانتخابية الإسرائيلية وإفرازاتها داخل الاحتلال، دليل على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها الاحتلال بالتوازي مع أزماته العسكرية والأمنية المتواصلة، كنتيجة لقوة وتأثير الفعل المقاوم الفلسطيني، وثبات وصمود الشعب الفلسطيني»، وذلك حسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وأضاف برهوم: «أيا كان شكل الحكومات الإسرائيلية لن يغير من طبيعة تعاملنا معه ككيان احتلالي استيطاني يجب مقاومته وانتزاع حقوقنا منه وبكل السبل وأشكال المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة»، على حد وصفه.

وشدد على الاستمرار في ترسيخ معادلة أن الدم الفلسطيني والمقدسات خط أحمر، وأن سلوك هذه الحكومة على الأرض سوف يحدد طبيعة ومسار التعامل الميداني مع إسرائيل.