ميركل مهنئة بينيت: سنواصل العمل بكل قوة من أجل أمن إسرائيل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، بعد منحه الثقة من قبل الكنيست، خلفا لبنيامين نتنياهو الذي قضى في السلطة 12 عاما متواصلة.

وقالت المستشارة الألمانية بحسب قناة «كان» الإسرائيلية في رسالتها إلى بينيت: «سنواصل العمل بكل قوتنا من أجل أمن اسرائيل والسلام في الشرق الأوسط».

وأضافت ميركل: «ألمانيا وإسرائيل توحدهما صداقة قوية نريديها أن تستمر. أتمنى لك ولكل مواطنات ومواطني إسرائيل القوة والوحدة والنجاح في المهمة التي أمامكم».