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«لو كنت» دويتو غنائي جديد يجمع أكرم حسني وهيفاء وهبي

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«لو كنت» دويتو غنائي جديد يجمع أكرم حسني وهيفاء وهبي «لو كنت» دويتو غنائي جديد يجمع أكرم حسني وهيفاء وهبي

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن النجم أكرم حسني والسوبر ستار اللبنانية هيفاء وهبي عن طرح دويتو غنائي هو العمل الأول الذي يجمع بينهما، وسيطرح من خلال كليب مصور يحمل عنوان «لو كنت».

أغنية لو كنت من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع تومه، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

ونشر أكرم حسني وهيفاء وهبي على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر كليب «لو كنت»، مع توقعات بطرح الكليب غداً الاثنين حوالي الساعة 5 مساءً.

جدير بالذكر أن أكرم حسني أطلق صباح اليوم هاشتاج #لو_كنت مع صورة جديدة له وتعليق عليها «لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف» بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة معلقه عليها «لوكنت عين مغمضه كنت ابقي برضه شايفه» بنفس الهاشتاج.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر ليصبح رقم 3 في ورقم 1 في لبنان، بالإضافة لتصدر نفس الهاشتاج باللغة الانجليزية للمركز الخامس.

المصرى اليوم

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