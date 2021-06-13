ضبط سيارة محملة بالقمح المخلوط في كفر الشيخ

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نجحت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين، الأحد، في ضبط سيارة نصف نقل مُحملة بـ3 أطنان ونصف طن قمح مخلوط بأقماح الموسم الماضي وبه إصابات حشرية وسوس، قبل توريدها إلى أحد الصوامع بمدينة كفر الشيخ.

ووردت معلومات سرية للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بقيام سائق بمحاولة توريد كمية من القمح المخلوط بأقماح الموسم الماضي ويحتوي على حشرات وسوس، لإحدي الصوامع بمدينة كفر الشيخ، لتضليل المسؤولين عنها والاستفادة من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى على الفور تشكيل حملة ترأسها الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، ولجنة الفحص والاستلام المحلي بالمديرية، لاستهداف السيارة قبل تفريغها داخل الصومعة.

وتمكنت الحملة من ضبط السيارة وقائدها، قبل تفريغ الأقماح المغشوشة داخل الصومعة، ومحمل عليها قرابة 3 أطنان ونصف طن قمح مخلوط بأقماح الموسم الماضي، كما تبين احتواؤه على حشرات وسوس.

وجرى التحفظ على السيارة والأقماح المضبوطة، وتحرر المحضر 1338 لسنة 2021 قسم ثانِ كفر الشيخ، وتولت النيابة العامة التحقيق.