أخبار عاجلة

هل يشيب شعرك بسبب الخوف أو الحزن؟.. هذا رأي العلم -
"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية -
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة -
أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات -
"الصحة" تكشف مختبرات فحص "كورونا" المعتمدة للمسافرين دولياً من حائل -
صحف فرنسا تصف خروج الديوك بـ"خيبة كبرى".. "مبابي": لن أستطيع النوم -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

متحدث الزراعة: 50 ألف جنيه تكلفة فدان الطماطم

Print
متحدث الزراعة: 50 ألف جنيه تكلفة فدان الطماطم متحدث الزراعة: 50 ألف جنيه تكلفة فدان الطماطم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن تكلفة فدان الطماطم 50 ألف جنيه، وإنتاجية الفدان تقدر بـ 1000 قفص من الطماطم، والقفص يباع بـ70 جنيها، وهذا المبلغ قد يكون مربحا للزارع، وقد يكون المزارع لديه تطلع أكبر للربح.

وتابع «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوزارة حريصة على تحسين القدرات التسويقية للمزارعين من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، من خلال توفير التمويل للراغبين في إقامة مشروعات التصنيع الزراعي.

وتابع أن الأولى عالميًا في تصدير الطماطم المجففة، وهذه التربة كبيرة للغاية، مضيفًا أن الوزارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة دعمت الفلاح بـ7 مليارات جنيه في الأسمدة فقط، خلاف الإرشاد الزراعي لتحسين الإنتاج.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

البلطي بـ27 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

البلطي بـ27 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

زاد 3 مرات في شهر .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

زاد 3 مرات في شهر .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

نساء مصر: ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة

نساء مصر: ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة