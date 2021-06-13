ليلى حسين: دوري في مسلسل «الخروج» علامة فارقة في تاريخي الفني

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لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة ليلى حسين، إن مشاركتها في مسلسل «الخروج» يُعد من أبرز أدوارها في عالم الفن ويُعد علامة فارقة في تاريخها الفني، مشيرة إلى أنها جسدت فيه لأول مرة دور فتاة ليل فجة وجريئة جدًا.

وتابعت «حسين»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الشخصية بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، مشيرة إلى أن رد فعل المشاهدين صدمها وشجعها على دورها ووجه لها الجمهور التحية على أدائها الصادق في المسلسل.

وأوضحت الفنانة ليلى حسين، أنها لم تكن خائفة من مشاركتها في المسلسل وتجسيدها لدور فتاة ليل نهائيًا، ولكن كل التفكير كان في كيفية تقديم الدور بشكل جيد، خاصة وأنه العمل الرابع لها في عالم الفن، مشيرة إلى أنها استعدت للدور جيدًا من خلال قراءة العمل كاملًا لكي تتعرف على أبعاد الشخصية جيدًا.