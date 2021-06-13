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في أول اتصال بينهما.. بايدن وبينيت يتفقان على تنسيق وثيق حول قضايا الأمن الإقليمي خاصة إيران

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في أول اتصال بينهما.. بايدن وبينيت يتفقان على تنسيق وثيق حول قضايا الأمن الإقليمي خاصة إيران في أول اتصال بينهما.. بايدن وبينيت يتفقان على تنسيق وثيق حول قضايا الأمن الإقليمي خاصة إيران

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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، أول اتصال هاتفي منذ توليه المنصب، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث اتفقا على تنسيق وثيق بشأن قضايا الأمن خاصة إيران.

وأفاد البيت الأبيض في بيان، بأن بايدن تحدث مساء الأحد مع بينيت لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكر البيان أن بايدن شدد خلال المكالمة على «دعمه الثابت على مدى عقود للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتمسكه الراسخ بضمان أمن إسرائيل»، معربا عن «عزمه الصارم على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التحديات والفرص المتعددة في المنطقة».

واتفق الطرفان، حسب البيت الأبيض، «على أنهما وفريقيهما سينسقون بشكل وثيق حول القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران».

كما ذكر الرئيس الأمريكي خلال الاتصال أن إدارته تنوي التعاون بشكل وثيق مع إسرائيل في الجهود الرامية إلى تمرير السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.

المصرى اليوم

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