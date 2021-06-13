أخبار عاجلة

هل يشيب شعرك بسبب الخوف أو الحزن؟.. هذا رأي العلم -
"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية -
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة -
أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات -
"الصحة" تكشف مختبرات فحص "كورونا" المعتمدة للمسافرين دولياً من حائل -
صحف فرنسا تصف خروج الديوك بـ"خيبة كبرى".. "مبابي": لن أستطيع النوم -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الوزراء الكندي : قادة مجموعة السبع اتفقوا على ضرورة الوحدة للتعامل مع الصين

Print
رئيس الوزراء الكندي : قادة مجموعة السبع اتفقوا على ضرورة الوحدة للتعامل مع الصين رئيس الوزراء الكندي : قادة مجموعة السبع اتفقوا على ضرورة الوحدة للتعامل مع الصين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، إن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتفقوا على ضرورة الوقوف بقوة ووحدة في مواجهة التحديات التي تطرحها الصين.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المجموعة في إنجلترا أن «كندا قادت الطريق نحو نهج مشترك لمواجهة التحديات التي تطرحها الصين. كشركاء، يجب أن نقف أقوياء ومتحدين، وفي قمة هذا الأسبوع، اتفقنا على الإجراء اللازم للقيام بذلك».

وكانت الصين حذرت اليوم الأحد زعماء مجموعة السبع من أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات «صغيرة» من الدول مصير العالم قد ولت منذ فترة طويلة.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن «لقد ولت الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية».

وأضاف «نعتقد دائما أن الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، متساوية، وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية من خلال التشاور بين كل الدول».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)

انتشال جثة غريق من ترعة بقنا

انتشال جثة غريق من ترعة بقنا

محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»

محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»

ضبط 27 منشأة غذائية مخالفة بالمنيا

ضبط 27 منشأة غذائية مخالفة بالمنيا