محافظ الأقصر: استكمال أعمال الوحدات والمراكز الصحية لضمها إلى «التأمين الشامل»

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التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الأحد، الدكتور امير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية والمهندس حسام صادق الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل واللواء اشرف ابو عيش مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والدكتور إسماعيل العربى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر والدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر بحضور محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر واللواء الدكتور عماد أبوالعزائم السكرتير المساعد بالمحافظة .

وتناول اللقاء مناقشة سير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتم استعراض الوحدات والمراكز الصحية المقرر استكمال اعمال انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وذلك لتدشين اعمال المنظومة في كافة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات المقرر تفعيل المنظومة بها بداية يوليو القادم .

يذكر أن محافظة الأقصر بها عدد 59 وحدة ومركز صحى وعدد 5 مستشفيات موزعة على مراكز ومدن المحافظة تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .