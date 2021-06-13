★ ★ ★ ★ ★

القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

بعد اصدار السعودية قرارا يسمح للمرأة بأن تسكن في بيت مستقل، من دون محرم يفتح هذا القرار الباب امام الكثيرمن النساء في مصر السماح بالسفر إلي السعودية والحج دون وجود محرم لها وهو ما طرحته "بوابة اخبار اليوم" علي المختصين الذين اكدوا لنا ان القانون المصري نظم تحرك المرأة وسفرها بوجود محرم قبل سن الأربعين اما بعد هذا السن فمن حقها السفر بدون محرم مؤكدين وجود تحركات نسائية تطالب بتعديل هذا القانون ليسمح بالمرأة الرشيدة فوق سن ال١٨ للسفر والحج.

وأشارت الدكتورة هدى بدران رئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر ان هناك مطالب في الإتحاد لتعديل القانون فيما يخص تنقلات المرأة ليكون ما دون سن ١٨ وليس ٤٠ موضحة ان المراة من حقها ان تمارس حقوقها في التنقل كحق من حقوق الإنسان وتعديل النظرة التي تنظر إليها في المجتمع على انها غير كاملة الاهلية.. لافتة الي ان السعودية عدلت العديد من القوانين الخاصة بتحرك المراة وتنقلاتها وهو ما يفتح الياب في مصر لتعديل قانون الاحوال الشخصية في هذا الشان منوهة إن هناك العديد من النائبات البرلمانيات سيتقدمن بمشروع لتعديل القانون قريبا ليكون من حق المرأة السفر والتنقل والحج والعمرة والسياحة فوق سن ١٨ عاما .

ومن جانبه أكد المستشار وائل نجم مفوض الإعلام للأمم المتحدة لمصر والشرق الأوسط أن التعديلات القانونية لأحوال المرأة بالسعودية خاصة بالمواطنين السعوديين فحسب ولا تنطبق علي المرأة المصرية التي تندرج معاملاتها تحت قانون الأحوال الشخصية التي تنظم سفر وتنقل المرأة المصرية سواء بالسياحة او الحج والعمرة حيث لا بسمح بالمرأة دون سن الأربعين السفر الي الخارج الا بوجود محرم سواء زوج او اخ او ابن مضيفا أن القانون المصري للاحوال الشخصية في هذا الشان لم يتم تعديله لافتا الي ان هناك تعديلات لقوانين المرأة بالسعودية وفق إستراتيجيتها ٢٠٣٠ التي بدات بقيادة السيارة والعمل واخرها تملك السكن وايجاره دون محرم وهو ينظم الحياة للمواطنين بالسعودية فحسب مضيفا ان هذه الخطوة ليست الأولى التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل تمكين المرأة في السعودية، فقد أعلن وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، خلال الفترة الماضية تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، لتكون بذلك أول امرأة تترأس جامعة سعودية مختلطة.

كذلك تهدف رؤية وسياسة المملكة إلى تغيير وضع المرأة السعودية، إنسجاماً مع مشروع رؤية 2030، الذي يركز على إشراك المرأة السعودية ومضاعفة فرص تمكينها في الحياة العملية بشكل أكبر وفعال وزيادة نسبة وجود النساء في قطاع العمل عبر تولي المرأة المناصب القيادية في العديد من المجالات .. ويذكر ان السعودية أصدرت قرارا قضائيا يسمح للمرأة بأن تسكن في بيت مستقل، من دون محرم.. وأشار القرار إلى أن الاستقلال بالسكن لا يعتبر جريمة تستحق العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية.