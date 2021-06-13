أخبار عاجلة

هل يشيب شعرك بسبب الخوف أو الحزن؟.. هذا رأي العلم -
"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية -
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة -
أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات -
"الصحة" تكشف مختبرات فحص "كورونا" المعتمدة للمسافرين دولياً من حائل -
صحف فرنسا تصف خروج الديوك بـ"خيبة كبرى".. "مبابي": لن أستطيع النوم -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة السويس»: انطلاق قوافل «حقك تنظمي» لمدة أسبوعين

Print
«صحة السويس»: انطلاق قوافل «حقك تنظمي» لمدة أسبوعين «صحة السويس»: انطلاق قوافل «حقك تنظمي» لمدة أسبوعين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، انطلاق الحملة التنشيطية الخدمية المجانية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعنوان «حقك تنظمي» والتى تجوب جميع أحياء المحافظة بداية من اليوم ولمدة أسبوعين.

وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بأهمية الحصول على الوسيلة المناسبة لكل سيدة حسب حالتها الصحية للحفاظ على صحتها والترويج لوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وتوفر الكثير على السيدات، ومنها الوسائل الهرمونية وغير الهرمونية، والتي تهدف لتحسين المستوى الصحى والمعيشى والتعليمى للأبناء وجميع الأسرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

المالية: إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين الأحد المقبل

المالية: إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين الأحد المقبل

رئيس الحركة الوطنية : 30 يونيو ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة

رئيس الحركة الوطنية : 30 يونيو ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة

دون بيانات ومشكوك في صلاحيتها.. تحريز كمية من الشيكولاته داخل مصنع بالعجمي (صور)

دون بيانات ومشكوك في صلاحيتها.. تحريز كمية من الشيكولاته داخل مصنع بالعجمي (صور)