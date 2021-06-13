«صحة السويس»: انطلاق قوافل «حقك تنظمي» لمدة أسبوعين

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شهد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، انطلاق الحملة التنشيطية الخدمية المجانية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعنوان «حقك تنظمي» والتى تجوب جميع أحياء المحافظة بداية من اليوم ولمدة أسبوعين.

وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بأهمية الحصول على الوسيلة المناسبة لكل سيدة حسب حالتها الصحية للحفاظ على صحتها والترويج لوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وتوفر الكثير على السيدات، ومنها الوسائل الهرمونية وغير الهرمونية، والتي تهدف لتحسين المستوى الصحى والمعيشى والتعليمى للأبناء وجميع الأسرة.