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شريف الدسوقي يحتفل بفريق عمل «بـ100 وش 2» من داخل المستشفى (صور)

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شريف الدسوقي يحتفل بفريق عمل «بـ100 وش 2» من داخل المستشفى (صور) شريف الدسوقي يحتفل بفريق عمل «بـ100 وش 2» من داخل المستشفى (صور)

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شارك الفنان شريف الدسوقي، الأحد، جمهور صور من زيارة عدد من فريق عمل مسلسل «بـ100 وش 2» إلى المستشفى التي يستكمل فترة علاجه الطبيعي بها، موجه الشكر لأصدقائه قائلا:«كل الحب لكم».

ونشر «شريف» الصور عبر «إنستجرام»، الأحد، قائلًا: «كل الحب ليكم، اسر ياسين ومحمد عبدالعظيم واسلام ابراهيم».

كان الفنان شريف الدسوقي أجرى، الفترة الماضية، عملية جراحية لبتر قدمه بسبب مرض السكري، ويواصل تلقي علاجه بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح بعلاجه على نفقة الدولة، وتحت رعاية وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد.

يذكر أن فريق عمل مسلسل «بـ100 وش» يستعد لتصوير جزء ثاني وذلك على شكل فيلم بعنوان «بـ100 وش 2» خلال الفترة المقبلة وشارك بالمسلسل الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي وسلوى محمد على، والعمل من تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، ومن إخراج كاملة أبوذكري، وحقق نجاح كبير فور طرحه المارثون الرمضاني 2020.

المصرى اليوم

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