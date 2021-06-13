شكاوى من سوء الخدمة في عيادة التأمين الصحي بالغردقة.. ورد فعل سريع من المحافظ

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يواجه الآلاف من المرضى والمترددين على عيادة التأمين الصحي بالغردقة معاناة يومية شديدة لوجود عجز في كبير الأطباء في عدد من التخصصات الطبية المهمة، وقيام الأطباء المعالجين بتخصيص عدد محدد من المرضى يتم استقبالهم خلال ساعة عمل فقط، بالإضافة إلى التزاحم اليومي الشديد الذي يخالف تعليمات الوقاية من فيروس كورونا وسط مطالب باقامة مستشفي مستقل للتامين الصحي.

تواجه عيادة التأمين الصحي بالغردقة عجزًا في عدد من التخصصات الطبية النادرة وأن عدد الأطباء لا يتناسب مع عدد المنتفعين حيث إن القوة الوظيفية للعاملين نحو 200 عامل أكثر من 60% منهم من الموظفين والإداريين والباقي من الأطباء والتمريض وذلك لخدمة ما يقرب من ٤٠٠ الف منتفع من موظفي الحكومة والمعاشات والقطاع الخاص من الفنادق والقري السياحية ولا تتوفر أماكن مناسبة وسط عجز في خصصات متعددة.

وأول مظاهر المعاناة اليومية التي يعاني منها مريض التأمين الصحي الذي يذهب إلى عيادة التأمين الصحي بالغردقة تستمر على مدار يومين تبدأ في اليوم الأول للتسجيل بالكشف والحجز، وتستمر في اليوم الثاني، باحثاً عن الطبيب للحصول على دوره في الكشف في ظل طوابير الانتظار والتي تبدأ من التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا في مكان مساحته صغيرة والزحام يومياً والشكوى من عدم وجود معظم التخصصات مثل المخ والأعصاب وتخصص العظام المتوافر، ثلاثة أيام فقط في الأسبوع يأتي الطبيب في الساعة الواحدة ظهرا ليبدأ الكشف على العشرات من المرضى لينهي ذلك خلال ساعة على الأكثر بحيث لا يتعدى زمن الكشف سوى دقيقتين فقط لكل مريض.

وأن هناك بالفعل عجز في الأطباء بالعيادة خاصة في تخصصات الأنف والأذن والجلدية والمسالك البولية بسبب رفض الأطباء التعاقد مع التأمين الصحي، وذلك حسب خطة وزارة الصحة، بسبب المقابل المادي ٤٠ جنيها فقط في الساعة«وأن التعاقد معهم حسب الرسوم المقررة غير مجدي لهم حسب قولهم.

وشكا عدد من المواطنين المنتفعين بالتأمين الصحي بعيادة التأمين الصحي بالغردقة من المعاناة وسوء معاملة المرضى وكبار السن والتأخير في المواعيد وطول قوائم الانتظار للكشف وعدم توافر أطباء في عدة تخصصات مثل المخ والأعصاب والعظام والأنف والأذن والحنجرة والجلدية والمسالك البولية بالاضافة إلى بعض المرضى يتم تحويلهم إلى عيادة التأمين الصحي بمحافظة قنا والتي تبعد نحو ٤٥٠ كيلو ذهاب وعودة.

واكد محي العبادي رئيس اتحاد عمال البحر الاحمر انمشاكل التأمين الصحى بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية، الأحد، «رحلة عذاب للمرضى بين الازدحام وعدم التنظيم والانتظار المميت وعجز التخصصات حيث يخرج المريض من منزله لتوقيع الكشف الطبى عليه ولكن يصطدم المريض ويرجع مكسور الخاطر ويمكن لا يكون معه ثمن المواصلات التي تؤدى به لمقر التأمين ويقولون له فوت علينا بعد اسبوع يكون قد توفاه الله من الروتين ويذوق مر الانتظار المميت».

وأوضح العبادي أن «بعض الأطباء يجبر المرضى للكشف في عيادته الخاصة لتوصية على إجازات مرضية، ومنهم اخصائى المسالك يرفض الكشف وإجراء تحاليل أو اشعة ويحيله الممارس العام وبدوره يرجعه إلى الأخصائي لانه ليس من سلطته يكتب له بعمل تحاليل أو اشعة».

وطالب «العبادي» مسؤولي وزارة الصحة بـ»تعيين إداريين ولا يتم تعيين أطباء ويكتفوا بالاطباء المحالين للمعاش أو بالتعاقد بأجر بسيط ويعود ذلك على المريض وقلة الاجر على المريض«، مشيرًا إلى أن «أخصائى العيون رفض الكشف على مريض قطع مسافة 350كيلو متر من مرسى علم ورفض الكشف عليه بحجة أنه يقوم بالكشف على 10حالات فقط ولم تحدث المريض مع الطبيب قال له أن ما اخذه من التأمين الصحى لايكفى أن امسح به حذائي وبأسلوب غير لائق وطالب بتسهيل الاجراءات على المرضى في إنهاء اوارق التحويل إلى المستشفيات لاجراء العمليات بمستشفيات التأمين الصحى بالقاهرةو بالمحافظات«.

من جانبهم، أشار مسؤولو التأمين الصحي بالغردقة إلى أن الأطباء الذين يعملون بعيادات التأمين الصحي بنظام التعاقد وذلك مقابل قيمة مادية بسيطة، فنجد صعوبات في التعاقد مع بعض التخصصات، مطالبين برفع أسعار التعاقد في عدد من التخصصات النادرة والمطلوبة.مثل الأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والجلدية حيث يتم تحويل هذة الحالات للكشف في محافظة قنا على بعد مما يزيد من معاناتهم مع المرض عذاب وطول السفر وتكاليف الانتقالات بالاضافة إلى عدم وجود مستشفي مستقل للتأمين الصحي وان الموجود هو عيادات فقط وان المكاتب الادارية تستولي على حجم كبير من حجم من العيادات بالمبني مما ادي إلى تزاحم المرضي والاكتفاء بعدد معين للكشف يوميا.

من جانبه، قام قام اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، الأحد، بزيارة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بمدينة الغردقة، شملت الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين، كذلك جاهزية العيادات والمعامل داخل المبنى لتقديم الخدمة.

كان «حنفي» شدد على التوسع في تقديم الخدمات الطبية من التأمين لتشمل جميع مدن المحافظة خاصة المناطق البعيدة والنائية، مؤكدًا أنه يجري الآن العمل بالتنسيق مع إدارة التأمين الصحي من أجل سد العجز في بعض التخصصات الطبية، كذلك توفير بعض الاجهزة الطبية التي يحتاجها المواطنين بالتأمين.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استمع إلى عدد من شكاوى المواطنين المتواجدين بمبنى التأمين، ووعدهم بالتدخل والحل الفورى لها.

الغردقة

الغردقة

الغردقة