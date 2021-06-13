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البنك الأهلي: منظومة الدفع الوطنية «ميزة» إحدى أهم إنجازات الرئيس

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البنك الأهلي: منظومة الدفع الوطنية «ميزة» إحدى أهم إنجازات الرئيس البنك الأهلي: منظومة الدفع الوطنية «ميزة» إحدى أهم إنجازات الرئيس

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قال محمد جميل، رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي يولي أهمية كبيرة لمبادرات البنك المركزي، موضحًا أن إطلاق منظومة الدفع الوطنية «ميزة» إحدى أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح ، وحظت بقبول وإعجاب عدد كبير من المواطنين.

وأضاف «جميل»، خلال حواره ببرنامج «بنوك واستثمار» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الأحد، أن البنك الأهلي قام بالاستثمار في البنية التحتية ونظم أمن المعلومات، بما يساهم في ثقة العميل؛ إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري وعقد دورات تدريبية لهم، موضحًا أن البنك الأهلي عند إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني قام بنشر نقاط البيع الإلكترونية على محورين بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وبالمحافظات الحدودية لاستفادة أكبر عدد من المواطنين منها.

وتابع رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، أن مبادرة نشر نقاط البيع الإلكتروني تستهدف نشر الشمول المالي بجميع المحافظات.

المصرى اليوم

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