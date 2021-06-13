غياب نجم الاتحاد السكندري أمام المقاصة

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، صدمة قوية قبل مباراة مصر المقاصة، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما تأكد استمرار غياب أحمد نبيل مانجا، لاعب خط وسط الفريق عن المباراة، بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية، وهو ما أبعده عن مواجهة أسوان الماضية، والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين نظيفين.

وينوي العميد، الدفع باللاعب مروان عطية، في مركز خط الوسط بجوار خالد الغندور، خلال مباراة مصر المقاصة.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع مصر المقاصة، الخميس المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.