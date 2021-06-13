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تعليق مثير من حارس الأولمبي بشأن انضمام الشناوي

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تعليق مثير من حارس المنتخب الأولمبي بشأن انضمام الشناوي تعليق مثير من حارس الأولمبي بشأن انضمام الشناوي

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أعرب محمود جاد حارس مرمى الأولمبي، عن سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب على جنوب إفريقيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار استعدادات المنتخب لأولمبياد طوكيو.

وقال محمود جاد في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد،«حققنا فوز جيد ومعنوي أمام منتخب جنوب افريقيا، حيث تمكنا من تحقيق الفوز بالمباراتين، وظهرنا بمستوى جيد».

وأضاف: «أي لاعب يتمنى السفر مع المنتخب في الأولمبياد ونحن تحت أمر شوقي غريب مدرب المنتخب وجميعنا نُدعم ونساند بعض، حتى نتمكن من تحقيق ميدالية أولمبية».

وعن انضمام محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي للمنتخب قال: «شرف كبير إذا تواجد الشناوي، معنا في الأولمبياد، فهو الحارس رقم واحد، في وافريقيا حتى لو تواجد على حسابي».

المصرى اليوم

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