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بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث بطريق بنها المنصورة

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بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث بطريق بنها المنصورة بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث بطريق بنها المنصورة

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ٱصيب 8 اشخاص، الأحد، في حادث تصادم سياره نقل مع ميكروباص على طريق بنها- المنصورة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالحادث، وبين أن المصابين هم: صالح عبده 43 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، ومحمد جمال 33 سنة، كسر مضاعف، ومحمد أشرف 18 سنة، جروح قطعية بالوجه واليد، ومحمد شرف 40 سنة، كسر بالقدم، وهشام فوزي 26 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، وسيد سعيد 22 سنة، كسر بالساقين، وأحمد عيد 21 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وسامية عزب 46 سنة، اشتباه بكسر بالقدم.

المصرى اليوم

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