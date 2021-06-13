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البنك الأهلي: جميع مبادرات البنك المركزى تدعم فكرة الشمول المالي

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البنك الأهلي: جميع مبادرات البنك المركزى تدعم فكرة الشمول المالي البنك الأهلي: جميع مبادرات البنك المركزى تدعم فكرة الشمول المالي

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قال محمد جميل، رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلى المصري، إن كافة المبادرات التي يطلقها البنك المركزي يتم التنسيق فيها مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية 2030، وخاصة فيما يتعلق بالرقمنة.

وأشار «جميل»، خلال لقاء خاص مع الإعلامى إسماعيل حماد؛ ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إلى أن كل المبادرات التي يطلقها البنك المركزي تدعم فكرة الشمول المالي، ويقصد بالشمول المالي التحول من مجتمع نقدي يتعامل بـ«الكاش» إلى مجتمع لا نقدي يستفيد من البطاقات الائتمانية.

وأوضح رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، أن الشمول المالي يساعد الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي في الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يساعد على تخفيض حجم البطالة، منوهًا بأن هناك دراسة تفيد بأنه كلما زادت وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% يزيد الناتج المحلي الإجمالي بـ 1.5 مليار، وتساعد في توفير 200 ألف فرصة عمل بالمجتمع.

المصرى اليوم

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