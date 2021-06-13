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رانيا المشاط : أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية

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رانيا المشاط : مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية رانيا المشاط : أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية

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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقة بين وفرنسا لها أبعاد مختلفة، مضيفة إن الموازنة السياسة لمصر تفتح لها أبوابا اقتصادية هامة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إنه تم الاتفاق على مشروعات تنموية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح لفرنسا، مشددة إن دولة فرنسا تعد من أهم الشركاء لمصر في المشروعات القومية.

وأوضحت بأنه تم الاتفاق على مشروعات ذات أولوية مع الجانب الفرنسي نوعلى جميع المستويات، مضيفة بأنه تم الاتفاق على إقامة مشروعات أسواق الجملة والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي.

المصرى اليوم

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