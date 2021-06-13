أخبار عاجلة

هل يشيب شعرك بسبب الخوف أو الحزن؟.. هذا رأي العلم -
"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية -
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة -
أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات -
"الصحة" تكشف مختبرات فحص "كورونا" المعتمدة للمسافرين دولياً من حائل -
صحف فرنسا تصف خروج الديوك بـ"خيبة كبرى".. "مبابي": لن أستطيع النوم -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

: نواب يهاجمون رئيس مكافحة الفساد مهند حجازي وكريشان : لن نسمح بالاساءة للمجلس

Print
فيديو : نواب يهاجمون رئيس مكافحة الفساد مهند حجازي وكريشان : لن نسمح بالاساءة للمجلس : نواب يهاجمون رئيس مكافحة الفساد مهند حجازي وكريشان : لن نسمح بالاساءة للمجلس

حي بي سي نيوز - :  أعلن نواب امتعاضهم مما قالوا إنه كلام غير مقبول صدر من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي ، عقب تصويت المجلس على قانون النزاهة  والذي اقره النواب بتعديلاته .

النائب حسين الحراسيس ، وبعد التصويت على القانون ، خاطب رئيس المجلس وسط سماع زملائه النواب قائلا : " إن حجازي خرج بعد التصويت وهو يقول " والله ما بستقبل واحد من هذول " مشيرا الى النواب   .

أضاف الحراسيس معقبا  " إن هؤلاء النواب قامات وطنية وإنه من المعيب ان يتفوه رئيس هيئة النزاهة بهذه الالفاظ ..  لماذا تشخصن الامور " .

جاء ذلك وسط امتعاض النواب مما نسب لحجازي الذي خرج من الجلسة غاضبا عقب التصويت على القانون وفق بعض المصادر ، أو بالاحرى عقب ربط تعيينات الهيئة بديوان الخدمة حسب تعليق البعض  .

من جهته قال النائب الثاني لرئيس المجلس النائب هيثم زيادين الذي ترأس ختام الجلسة  إنه سيتابع هذه القضية بتفاصيلها ..

وهنا ثارت ثائرة النائب محمد العلاقمة الذي أخذ بالصراخ مطالبا بحق النواب واعتذار حجازي وفق ما فهم منه   .

وقد رصدت المدينة نيوز ردة فعل على هذه الجلبة التي احدثها كلام الحراسيس حيث وعد رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان بالتحقق مما جرى معلنا احترام الحكومة للمجلس واعضائه  " تصريح كريشان في آخر  الفيديو المنشور "  وقال : إن الحكومة لن تسكت على هذه الاساءة  ، وقد قوبل تصريحه بالتصفيق ..

ولم يتسن للمدينة نيوز الاستماع لحجازي وبإمكانه التعليق إذا رغب في ذلك ..

شاهد : 

 

 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو)

لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو)

بالفيديو الكشف عن الآثار المتهم حسن راتب بـ تمويل استخراجها وتهريبها إلي الخارج

بالفيديو الكشف عن الآثار المتهم حسن راتب بـ تمويل استخراجها وتهريبها إلي الخارج

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

محافظ كفر الشيخ يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «٣٠ يونيو»

محافظ كفر الشيخ يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «٣٠ يونيو»