★ ★ ★ ★ ★

حي بي سي نيوز - : أعلن نواب امتعاضهم مما قالوا إنه كلام غير مقبول صدر من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي ، عقب تصويت المجلس على قانون النزاهة والذي اقره النواب بتعديلاته .

النائب حسين الحراسيس ، وبعد التصويت على القانون ، خاطب رئيس المجلس وسط سماع زملائه النواب قائلا : " إن حجازي خرج بعد التصويت وهو يقول " والله ما بستقبل واحد من هذول " مشيرا الى النواب .

أضاف الحراسيس معقبا " إن هؤلاء النواب قامات وطنية وإنه من المعيب ان يتفوه رئيس هيئة النزاهة بهذه الالفاظ .. لماذا تشخصن الامور " .

جاء ذلك وسط امتعاض النواب مما نسب لحجازي الذي خرج من الجلسة غاضبا عقب التصويت على القانون وفق بعض المصادر ، أو بالاحرى عقب ربط تعيينات الهيئة بديوان الخدمة حسب تعليق البعض .

من جهته قال النائب الثاني لرئيس المجلس النائب هيثم زيادين الذي ترأس ختام الجلسة إنه سيتابع هذه القضية بتفاصيلها ..

وهنا ثارت ثائرة النائب محمد العلاقمة الذي أخذ بالصراخ مطالبا بحق النواب واعتذار حجازي وفق ما فهم منه .

وقد رصدت المدينة نيوز ردة فعل الحكومة على هذه الجلبة التي احدثها كلام الحراسيس حيث وعد رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان بالتحقق مما جرى معلنا احترام الحكومة للمجلس واعضائه " تصريح كريشان في آخر الفيديو المنشور " وقال : إن الحكومة لن تسكت على هذه الاساءة ، وقد قوبل تصريحه بالتصفيق ..

ولم يتسن للمدينة نيوز الاستماع لحجازي وبإمكانه التعليق إذا رغب في ذلك ..

شاهد :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا