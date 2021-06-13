أخبار عاجلة

هل يشيب شعرك بسبب الخوف أو الحزن؟.. هذا رأي العلم -
"أمانة الرياض" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الهندسية والإدارية والقانونية -
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة -
أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات -
"الصحة" تكشف مختبرات فحص "كورونا" المعتمدة للمسافرين دولياً من حائل -
صحف فرنسا تصف خروج الديوك بـ"خيبة كبرى".. "مبابي": لن أستطيع النوم -
أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأخضر يواصل استعداده لأوزبكستان في الصالة المغلقة .. و"رينارد" يتحدث للإعلام

Print
الأخضر يواصل استعداده لأوزبكستان في الصالة المغلقة .. و"رينارد" يتحدث للإعلام الأخضر يواصل استعداده لأوزبكستان في الصالة المغلقة .. و"رينارد" يتحدث للإعلام
المدرب حول التدريب للصالة المغلقة

الأخضر يواصل استعداده لأوزبكستان في الصالة المغلقة .. و

واصل السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أوزبكستان في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على الصالة المغلقة بملعب الأمير فيصل بن فهد بسبب موجة الغبار الكثيفة، واكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بتمارين استرجاعية متنوعة باستخدام الكرة.

على صعيد متصل، واصل المدافع محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

يُذكر، يعقد المدير الفني للأخضر "إيرڤي رينارد" غدٍ الاثنين عند الساعة الرابعة مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب أوزبكستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية