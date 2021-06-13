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البيت الأبيض: حلف الأطلسي سيطرح مبادرات أمنية «طموحة»

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البيت الأبيض: حلف الأطلسي سيطرح مبادرات أمنية «طموحة» البيت الأبيض: حلف الأطلسي سيطرح مبادرات أمنية «طموحة»

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قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن دول حلف شمال الأطلسي ستطلق مجموعة مبادرات «طموحة» قبل قمة يوم الاثنين لضمان الحفاظ على أمن الحلف حتى عام 2030 وما بعده.

وأوضح البيت الأبيض أن الأعضاء الثلاثين سيتفقون على مراجعة «المفهوم الإستراتيجي» للحلف الذي سيقود «نهجه في بيئة إستراتيجية متطورة تشمل السياسات والتصرفات العدائية لروسيا والتحديات التي تشكلها الصين لأمننا، وازدهارنا، وقيمنا المشتركة والتهديدات العابرة للحدود ومنها الإرهاب، والتهديدات الالكترونية والتغير المناخي».

وذكر البيت الأبيض أن المفهوم الإستراتيجي الجديد سيطرح للموافقة عليه في قمة حلف الأطلسي العام المقبل.

المصرى اليوم

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