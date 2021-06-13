تطورات جديدة بشأن تجديد عقود نجوم الأهلي

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قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو النادي الأهلي قرروا إغلاق ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق على رأسهم التونسي على معلول وعمرو السولية وصلاح محسن، لما بعد مباراتي الترجي التونسي، في بطولة دوري أبطال افريقيا، وذلك حتى لا يتم تشتيت تركيز اللاعبين.

كما قرر مسؤولو القلعة الحمراء، تمديد عقود اللاعبين الذين سيتم إعارتهم لأندية الدوري الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها 19 يونيو الجاري، على استاد رادس، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.