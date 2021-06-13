أمين المركز الإسلامي بأوروجواي يشيد بقرار قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين

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أكد أن ما تقوم به السعودية يصب في المصلحة العامة للأمة الإسلامية لمنع انتشار كورونا

أكد الأمين العام للمركز الإسلامي في جمهورية الأورغواي الشيخ إبراهيم الدسوقي الألفي تأييد المركز لجميع القرارات التي تتخذها المملكة، وبالأخص فيما اتخذته من قرار بقصر حج هذا العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وذلك لحرصها الشديد لإقامة هذه الشعيرة الكبرى، والعمل بالمقاصد والقواعد الشرعية في حفظ الأنفس وعدم هلاكها، مبيناً أن النصوص الدينية من الكتاب والسنة صريحة وصحيحة في هذا الشأن.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في برقية تلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمناسبة صدور قرار حكومة المملكة العربية السعودية بقصر حج هذا العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج.

وأوضح الألفي أن الواقع الحالي من استمرارية وباء كورونا وانتشاره وتحوله، دليل على أن ما تقوم به حكومة المملكة من أخذ هذه القرارات يصب في المصلحة العامة للأمة الإسلامية، وكافة بلدان العالم، مقدماً شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته لمصالح الأمة، وتقديم الدعم والعون في كافة البلدان، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء.