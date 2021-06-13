تعرف على توصيات منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

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فال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه بناءً على ما دار من مناقشات خلال جلسات منتدى «وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا» فقد تم الاتفاق على سبع من توصيات، لتعزيز التعاون الاستثماري والتجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وتضمنت التوصيات تدشين مجلس استشاري قبل نهاية العام الحالي يضم ممثلين عن هيئات الاستثمار الإفريقية والقطاع الخاص ،وبعض بيوت الخبرة العالمية لتقديم الخبرات الفنية والإدارية الخاصة ،بصياغة الفرص الاستثمارية وإبراز المزايا النسبية للدول الإفريقية وآليات الترويج لها.

وأضاف عبدالوهاب- خلال الجلسة الختامية للمنتدى اليوم /الأحد/ أن التوصيات شملت إنشاء منصة إلكترونية إفريقية موحدة ،تُدرج عليها كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وكذا القوانين والتشريعات والإجراءات المُنظمة للبيئة الاستثمارية بكل دولة على أن تقوم هيئات الاستثمار الإفريقية، بتوفير كافة البيانات المشار إليها خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر المقبل لإِدراجها ضمن المنصة.

ونوه إلى انه تمت التوصية كذلك بوضع استراتيجية لتحفيز الاستثمار في المجال الصناعي بالقارة الإفريقية ،وبناء سلاسل التوريد التي تُمكن بلدان القارة من تخفيض اعتمادها على الواردات ،وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية، والتأكيد على دورية انعقاد منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية في شهر يونيو من كل عام، مع التوصية بتوسيع دائرة المشاركة ليشمل القطاع الخاص الأفريقي والمنظمات الأفريقية الإقليمية والمؤسسات التمويلية الأفريقية والدولية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا الحدث.

وقال عبدالوهاب أن التوصيات تضمنت تحديد نقاط اتصال من كافة هيئات الاستثمار الإفريقية خلال شهر يوليو القادم، لسهولة تبادل البيانات والمعلومات الاستثمارية وكذا المشاركة في الأعمال التحضيرية للمنتدى القادم، ودراسة إنشاء أكاديمية لتدريب كوادر هيئات الاستثمار الأفريقية والإعلان عنها خلال الدورة المقبلة من المنتدى، للعمل على زيادة التعاون الفني بين دول القارة وفق أحدث المعايير المُتبعة عالمياً في مجال جذب والترويج للاستثمار وآليات تقديم الخدمات للمستثمرين وصياغة الفرص الاستثمارية.

وأفاد انه تم التوصية كذلك بتنظيم عدد من الزيارات المُتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين في كافة الدول الإفريقية، لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة على أرض الواقع، معلنا عن تنظيم خمس بعثات ترويجية قبل انعقاد الدورة الثانية من المنتدى إلى عدد من الدول الإفريقية، لرجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في الدول الإفريقية وخاصة في القطاعات ذات الأولوية لتلك الدول.

وأوضح عبدالوهاب أن جلسات المنتدى السبع ناقشت ما تشهده قارتنا الأفريقية من تحديات إقليمية ودولية، وتباحثنا حول سبل تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الترويج للاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات حول سبل وضع حلول عملية وملموسة لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة.