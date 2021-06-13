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استشاري: جراحات السمنة تُخلص المريض من المضاعفات الخطيرة للسكر

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استشاري: جراحات السمنة تُخلص المريض من المضاعفات الخطيرة للسكر استشاري: جراحات السمنة تُخلص المريض من المضاعفات الخطيرة للسكر

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عمليات السمنة أحد أساليب علاج مرض السكر بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن العمليات تعمل على إحداث فارق حقيقي لعلاج مرضى السكر بشكل نهائي.

وأضاف «السبكي»، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج «ست الستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جراحات السمنة تُمكن المريض بعد ذلك أن يتخلص من المضاعفات الخطيرة لمرض السكر، وكذلك يتخلص المريض من الاستمرار على تناول الأدوية أو الأنسولين وبالتالي يستطيع أن يعيش بعد العملية حياة طبيعية مثل أي شخص عادي، ويتحقق ذلك بنسبة نجاح من 70% إلى 100% حسب حالة المريض.

وتابع: «العملية تقضي على أمراض الضغط والكولسترول والنقرس ولهذه الأسباب فإن عملية التحويل المصغر للمعدة تعد أقوى من عملية التكميم في علاج حالات السكر؛ حيث يعتمد التكميم فقط على النزول في الوزن وتقليل كمية الأكل وبالتالي تحسن السكر، إلا أن التكميم لا يقوم بتنشيط البنكرياس ولا يمنع امتصاص السكريات.

المصرى اليوم

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