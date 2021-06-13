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رئيس «البياضية» يتابع أعمال الصرف الصحي بشوارع قرية الحبيل

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رئيس «البياضية» يتابع أعمال الصرف الصحي بشوارع قرية الحبيل رئيس «البياضية» يتابع أعمال الصرف الصحي بشوارع قرية الحبيل

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تفقد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضيه جنوب الأقصر، الأعمال الجارية في استكمال شبكات الصرف الصحي بشوارع قرية الحبيل، وذلك برفقة محمد إبراهيم رئيس قريه الحبيل.

وبحسب بيان، الأحد، شدد «صحصاح» على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة في الموعد المحدد لخدمة المواطنين واستعدادا لتوصيل الخدمة إلي المنازل.

كما تم تفقد أعمال النظافة بالقرية وكذا أعمال توصيل الغاز الطبيعى بالقرية التي تتم بالتزامن في الأماكن التي تم انتهاء أعمال الصرف الصحى بها وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

كما تم مناقشة المهندس أحمد عبدالجواد رئيس فرع شركة المقاولون العرب في إنهاء بعض مشاكل توصيل الصرف الصحي بإحدى المناطق وتم انهاءها وذلك في سبيل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وإنهاء مشروع الصرف الصحي بالقرية، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.

المصرى اليوم

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