رئيس «البياضية» يتابع أعمال الصرف الصحي بشوارع قرية الحبيل

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تفقد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضيه جنوب الأقصر، الأعمال الجارية في استكمال شبكات الصرف الصحي بشوارع قرية الحبيل، وذلك برفقة محمد إبراهيم رئيس قريه الحبيل.
وبحسب بيان، الأحد، شدد «صحصاح» على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة في الموعد المحدد لخدمة المواطنين واستعدادا لتوصيل الخدمة إلي المنازل.
كما تم تفقد أعمال النظافة بالقرية وكذا أعمال توصيل الغاز الطبيعى بالقرية التي تتم بالتزامن في الأماكن التي تم انتهاء أعمال الصرف الصحى بها وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
كما تم مناقشة المهندس أحمد عبدالجواد رئيس فرع شركة المقاولون العرب في إنهاء بعض مشاكل توصيل الصرف الصحي بإحدى المناطق وتم انهاءها وذلك في سبيل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وإنهاء مشروع الصرف الصحي بالقرية، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.