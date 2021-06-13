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الفنانة ليلى حسين: دوري في «ملوك الجدعنة» لطيف واستفدت منه جداً

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الفنانة ليلى حسين: دوري في «ملوك الجدعنة» لطيف واستفدت منه جداً الفنانة ليلى حسين: دوري في «ملوك الجدعنة» لطيف واستفدت منه جداً

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قالت الفنانة ليلى حسين، إن تجربة مسلسل «ملوك الجدعنة» كانت لطيفة جداً واستفدت منها بشكل كبير، خاصة وأن الجمهور شاهدني بشكل مختلف، مشيرة إلى أنها استفادت من طاقم المسلسل كله سواء ممثلين أو إخراج أو تصوير، مضيفة: «أعتقد أني خارجة من التجربة دي كسبانة وده مسئولية كبيرة ولازم اللي جاي على نفس المستوى، الحمد لله التجربة أضافت ليا جداً».

وأضافت «حسين»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شخصية عواطف في مسلسل «ملوك الجدعنة» تركت الرسالة بالنسبة لي وبالنسبة للمخرج أنها توصل للجمهور، بأن النماذج التي تشبه شخصية «عواطف» في المسلسل يعرفوا أن نهايتهم ليست لطيفة ويدركون أن الخير هو المنتصر دائماً، وشخصية عواطف عبرة لأمثالها.

وتابع: «لم أتوقع ردود الأفعال الكبيرة للجمهور والتي أعجبتني جداً، وكنت أعلم أن الجمهور سيكره شخصية عواطف ولكن حدث العكس هو أن الجمهور أشاد بأنني قدمت الشخصية بشكل كويس جداً ومبسوطين جداً من دوري في الشخصية ومصداقيته لدرجة أنهم بيتعاملوا معايا على أساس عواطف وبيقوله لي»أحنا لو شوفناكي في الشارع هنموتك«.

المصرى اليوم

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