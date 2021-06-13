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الجندي وأشرف ثنائي مصري جديد يتأهلان لأولمبياد طوكيو

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الجندي وأشرف ثنائي مصري جديد يتأهلان لأولمبياد طوكيو الجندي وأشرف ثنائي مصري جديد يتأهلان لأولمبياد طوكيو

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فاز أحمد الجندي لاعب منتخب الخماسي الحديث بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال في بطولة العالم للخماسي الحديث بعدما جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو.

وجاء أحمد أشرف في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة في نهاية المنافسات ليتاهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمي.

فيما توج بالميدالية الذهبية المجري أدم ماروسي بعدما جمع 1435 نقطة، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب اليكسندر ليفانوف لاعب الاتحاد الروسي برصيد نقاط 1426.

وعلى مستوى الفرق حصدت الميدالية البرونزية للفرق، بالفريق المكون من أحمد الجندي واحمد أشرف وإسلام حامد، والمجر في المركز الأول وألمانيا ثاني في الفرق.

وقام بتسليم الجوائز كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وامين عام اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حلمي رئيس شركة فاركو للأدوية.

وتستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث المؤهلة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 يونيو وحتى 14 من الشهر نفسه.
ويقود المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبدالرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث كان قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

المصرى اليوم

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