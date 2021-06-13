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"التعليم" تشكر "الظاهري" لإعداده منهجاً رقمياً للتربية البدنية

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"التعليم" تشكر "الظاهري" لإعداده منهجاً رقمياً للتربية البدنية "التعليم" تشكر "الظاهري" لإعداده منهجاً رقمياً للتربية البدنية

تلقى رئيس قسم التربية البدنية بتعليم الشرقية ماجد الظاهري شكر وتقدير وزارة التعليم على المبادرة التي قام بها تحت مسمى "بدنية تك"، والتي تهدف إلى إعداد منهج رقمي لدروس التربية البدنية في منصة مدرستي وإثراء المحتوى الرقمي لمادة التربية البدنية ورفع نواتج التعلم للطلاب، إضافة إلى تطبيق استراتيجيات التعلم المهاري والمعرفي في المادة وإبراز الممارسات النوعية لدى معلمي التربية البدنية.

كما تلقى "الظاهري" شكراً وتقديراً من إدارة تعليم الشرقية وتحديداً من المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني، الذي قدم الشكر والتقدير للظاهري على جهوده المميزة في تنفيذ هذه المبادرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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