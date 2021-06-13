أخبار عاجلة

شاهد.. راجمات صواريخ غراد ومدافع ذاتية الحركة تستهدف مواقع عدو -
الخرطوم تقبل اتفاقا جزئيا للاتحاد الإفريقي حول سد النهضة شرط توفر الضمانات الدولية -
الآلة الكاتبة وحكاياتها -
كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا -
المالية: إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين الأحد المقبل -
رئيس الحركة الوطنية : 30 يونيو ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة -
دون بيانات ومشكوك في صلاحيتها.. تحريز كمية من الشيكولاته داخل مصنع بالعجمي (صور) -
نساء مصر: ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة -
تقليلا للتكدس بمكاتب البريد .. اقتراح برلمانى بتوفير سيارات الخدمة البريدية بشبرا الخيمه -
مجلس النواب يحيل اتفاقيتان للجان النوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

إيهاب جلال يجتمع مع «مارسيلو» ومحمد حسن

Print
إيهاب جلال يجتمع مع «مارسيلو» ومحمد حسن إيهاب جلال يجتمع مع «مارسيلو» ومحمد حسن

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء اليوم لأحد، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة.

وبدأ المران بمحاضرة للاعبين استمرت لمدة ١٥ دقيقة قبل أن يتطرق إلى تدريبات بدنية متنوعة، وخضا الثلاثي حسين السيد وعمر هنيدى ومحمد مصيلحى تحت إشراف الجهاز الطبى.

وتم عمل تقسيمه في منتصف الملعب بمشاركة جميع اللاعبين بجانب خوض تدريبات شاقه لحراس المرمى تحت قيادة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.

وعقد إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، جلسة مع الثنائي محمد حسن، وحسين السيد، لاعبا الفريق، قبل انطلاق المران، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار على المستوى الذي كانا عليه في المباريات الماضية، كما اطمئن المدير الفني، على سير البرنامج التأهيلي لـ"مارسلو"، من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

المالية: إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين الأحد المقبل

المالية: إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين الأحد المقبل

رئيس الحركة الوطنية : 30 يونيو ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة

رئيس الحركة الوطنية : 30 يونيو ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة

دون بيانات ومشكوك في صلاحيتها.. تحريز كمية من الشيكولاته داخل مصنع بالعجمي (صور)

دون بيانات ومشكوك في صلاحيتها.. تحريز كمية من الشيكولاته داخل مصنع بالعجمي (صور)