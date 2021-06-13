إيهاب جلال يجتمع مع «مارسيلو» ومحمد حسن

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء اليوم لأحد، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة.

وبدأ المران بمحاضرة للاعبين استمرت لمدة ١٥ دقيقة قبل أن يتطرق إلى تدريبات بدنية متنوعة، وخضا الثلاثي حسين السيد وعمر هنيدى ومحمد مصيلحى تحت إشراف الجهاز الطبى.

وتم عمل تقسيمه في منتصف الملعب بمشاركة جميع اللاعبين بجانب خوض تدريبات شاقه لحراس المرمى تحت قيادة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.

وعقد إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، جلسة مع الثنائي محمد حسن، وحسين السيد، لاعبا الفريق، قبل انطلاق المران، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار على المستوى الذي كانا عليه في المباريات الماضية، كما اطمئن المدير الفني، على سير البرنامج التأهيلي لـ"مارسلو"، من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.