أخبار عاجلة

شاهد.. راجمات صواريخ غراد ومدافع ذاتية الحركة تستهدف مواقع عدو -
الخرطوم تقبل اتفاقا جزئيا للاتحاد الإفريقي حول سد النهضة شرط توفر الضمانات الدولية -
الآلة الكاتبة وحكاياتها -
كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا -
المالية: إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين الأحد المقبل -
رئيس الحركة الوطنية : 30 يونيو ستبقي علامة مضيئة في تاريخ الدولة -
دون بيانات ومشكوك في صلاحيتها.. تحريز كمية من الشيكولاته داخل مصنع بالعجمي (صور) -
نساء مصر: ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة -
تقليلا للتكدس بمكاتب البريد .. اقتراح برلمانى بتوفير سيارات الخدمة البريدية بشبرا الخيمه -
مجلس النواب يحيل اتفاقيتان للجان النوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يوضح حقيقة العرض السعودي لضم بدر بانون

Print
الأهلي يوضح حقيقة العرض السعودي لضم بدر بانون الأهلي يوضح حقيقة العرض السعودي لضم بدر بانون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قالت تقارير صحفية سعودية أن النصر السعودي دخل في مفاوضات جادة مع إدارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المدافع المغربي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحرصت قناة الأهلي على نفي هذه الأخبار حيث قال مقدم برنامج التريند «لا توجد صحة لوجود عروض سعودية من أجل ضم المدافع بدر بانون».

ويعد بدر بانون من أبرز مدافعي الكرة المصرية خلال الفترة الحالية بسبب الأداء المميز الذي يقدمة رفقة النادي الأهلي وهو ما ساهم في التتويج بكأس والسوبر الإفريقي فضلاً عن الحصول المركز الثالث في للأندية.

وارتبط نادي النصر بمفاوضات مع أكثر من لاعبي مصر يأتي في مقدمتهم محمود حمدي الونش مدافع وذلك بحسب تقارير صحفية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نساء مصر: ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة

نساء مصر: ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة

الجامعة المصرية اليابانية تعلن تدشين مشروع التميز المصري الألماني لتنقية وتحلية المياه

الجامعة المصرية اليابانية تعلن تدشين مشروع التميز المصري الألماني لتنقية وتحلية المياه

دورة عن الإسعافات الأولية في أسوان بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

دورة عن الإسعافات الأولية في أسوان بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

لوكاس بودولسكي لـ«المصري اليوم»: مواجهة ألمانيا وإنجلترا حماسية ومُعقدة

لوكاس بودولسكي لـ«المصري اليوم»: مواجهة ألمانيا وإنجلترا حماسية ومُعقدة