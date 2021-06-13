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هاني شاكر يبحث عن حلول للموسيقيين بعد تراجع دخلهم بسبب كورونا

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هاني شاكر يبحث عن حلول للموسيقيين بعد تراجع دخلهم بسبب كورونا هاني شاكر يبحث عن حلول للموسيقيين بعد تراجع دخلهم بسبب كورونا

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يواصل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الجهود المبذولة لإيجاد الحلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا.

وكثف نقيب الموسيقيين جهوده بعد طول مدة التوقف خاصة وأن بطالة الموسيقيين غير محتملة، والتقي، الأحد، بعبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية ومحمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة وأحمد الناظر أمين عام الغرفة وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المايسترو محمد أبواليزيد وكيل أول النقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة ومنصور هندي عضو المجلس.

وتوافقت وجهات النظر في نقاط عدة بشأن الحلول السريعة لإنهاء حالة التوقف جزئياً للموسيقيين وذلك خلال الأيام المقبلة واتفقا أيضا على ضرورة التكاتف معا ومخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورنا لإنهاء هذا التوقف كليا مع الإلتزام بالتدابير الإحترازية.

وأكد الفنان هاني شاكر والوفد المرافق أن كافة المساعي والوعود تنبئ بالتبشير للموسيقيين في وقت قريب جدا.

المصرى اليوم

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