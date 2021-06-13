محافظ الأقصر: تشكيل لجنة لحل مشكلة الصرف الصحي فى منطقة الكرنك

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كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الأحد، المهندس أسعد مصطفى المشرف على المشروعات في محافظة الأقصر أن يشكل لجنة من الهيئة العامة لمياه الشرب والصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة الوضع على أرض الواقع لحل مشكلة الصرف الصحي بمناطق نجوع عبادى والزعورة ونجع جودة بمنطقة الكرنك.

وضمت اللجنة كل من المهندس محمد ماهر من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس رفيق فهمى والمهندس محمد شحات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأحمد زين رئيس حي شمال .

وبعد أن تمت أعمال المعاينة قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بمخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لتشكيل لجنة متخصصة لعمل الرفع المساحى وعمل الدراسات اللازمة لإيجاد انسب الحلول لهذه المشكلة وتوصيل خدمة الصرف الصحي لهذه النجوع.