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نشرت أسماء الطالبات الراسبات على «فيسبوك».. التحقيق مع مديرة مدرسة في بنها

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نشرت أسماء الطالبات الراسبات على «فيسبوك».. التحقيق مع مديرة مدرسة في بنها نشرت أسماء الطالبات الراسبات على «فيسبوك».. التحقيق مع مديرة مدرسة في بنها

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قرر خالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية ببنها، إحالة مديرة المدرسة الثانوية التجارية بنات بمدينة بنها، للشؤون القانونية للتحقيق معها في واقعة نشر أسماء الطالبات الراسبات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووصف مدير الإدارة ما فعلتة مديرة المدرسة بأنه أسلوب غير لائق وغير تربوى ولابد من محاسبة المتسبب في ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الخصوصية التامة للطلاب ولا يطلع عليها سوى ولى أمر الطالب فقط.

كانت إدارة المدرسة قد نشرت أسماء الطالبات الراسبات على موقع «فيسبوك»، حيث نشرت مديرة المدرسة بيانا قالت فيه إن جميع الطالبات ناجحات ومنقولات للصف الأعلى إلا طالبات ذكرت أسماءهن بالتفصيل، الامر الذي أدى حدوث حالة من الغضب بين أولياء امور الطالبات في مدينة بنها وأكدوا أن هناك طرقا أفضل من النشر على «فيسبوك» من خلال مخاطبتهم عبر البريد أو الاتصال بذويهم وإبلاغهم خاصة أن النشر عبر «فيسبوك» يسبب للطالبات ولأولياء أمورهن إحراج، وطالب أولياء الأمور وكيل وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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