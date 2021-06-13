بايدن يصل إلى بروكسل لحضور قمتين مع حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي

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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بروكسل مساء اليوم الأحد وذلك قبل يومين من عقد قمتين مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في إطار أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة والتي تهدف إلى تنشيط العلاقات عبر الأطلسي.

وحضر بايدن بالفعل قمة لدول مجموعة السبع في بريطانيا خلال اليومين الأخيرين. ومن المقرر أن ينضم إلى اجتماع لزعماء دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم 14 يونيو تعقبه قمة في اليوم التالي مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وتعهد بايدن بإعادة بناء العلاقات مع الحلفاء بعد أربع سنوات صعبة في ظل حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي سحب واشنطن من اتفاقية عالمية لمكافحة تغير المناخ وهدد ذات مرة بالانسحاب من حلف الأطلسي.

وبعد الانتهاء من زيارة بروكسل، سيسافر بايدن إلى جنيف للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو حزيران.