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لا تهاون في الإجراءات الاحترازية.. تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال الحجاج

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لا تهاون في الإجراءات الاحترازية.. السعودية تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال الحجاج لا تهاون في الإجراءات الاحترازية.. تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال الحجاج

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استكمال استعداداتها لاستقبال الحجاج لهذا العام مع التقيد بـ«البروتوكولات» الصحية والتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية المعمول بها في الحرمين الشريفين.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة ألزمت جميع منسوبيها ومنسوباتها المشاركين في خدمة الحجاج والمصلين بأخذ اللقاح، حرصًا منها على سلامتهم وسلامة جميع الموجودين في الحرم المكي وجنباته؛ ليؤدوا نُسكهم بيسر وسهولة، في أجواء إيمانية، وبيئة تعبدية تراعي أعلى المعايير الصحية.

وأشار إلى أن الرئاسة والجهات المعنية داخل الحرمين الشريفين لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لتقوم بدورها تجاه الحفاظ على سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، داعيًا الجميع إلى ضرورة التعاون والالتزام بما يصدر من إجراءات وقائية وتباعد جسدي، هدفها الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

المصرى اليوم

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