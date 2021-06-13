الثلاثاء المقبل يوما للغضب الفلسطيني.. دعوات للزحف للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى

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أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين إعلان يوم الثلاثاء المقبل يوماً للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات.

وأضافت اللجنة في بيان وفقا لما قاله محمود خلف، أن الشعب الفلسطيني يثبت يوما بعد يوم انه صاحب الأرض والمقدسات وحارسا أمينا على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ولن يسمح تحت أي ظرف للمتطرفين الصهاينة بفرض روايتهم المزيفة في القدس واكنافها ولن يصمت على كل المحاولات التي يسعى من خلالها كل قادة الاحتلال لاعتماد سياسة الأرض المحروقة وخلق الأزمات لخصومه على حساب الدماء البريئة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأكدت اللجنة على مواصلة التصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين بعد إعلانهم عن تنظيم مسيرة الأعلام يوم الثلاثاء في تعدِّ صارخ على المقدسات.

ودعت اللجنة الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام1948 وفي الضفة الغربية المحتلة، إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى يوم الثلاثاء لحماية المسجد الأقصى، واعتبرت اللجنة اليوم نفسه يوما للغضب الفلسطيني العارم في القدس والضفة الغربية، وقطاع غزة والداخل المحتل.

وطالبت اللجنة الأذرع العسكرية للمقاومة في فلسطين، وقوى المقاومة في لبنان إلى إعلان حالة الاستنفار والاستعداد للذود عن القدس والمسجد الأقصى .

ودعت كل أحرار العالم في كل مكان إلى التحرك نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتنظيم المسيرات في كافة المحافظات الفلسطينية تحت راية العلم الفلسطيني.