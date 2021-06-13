رئيس «مجتمع السلم» الجزائري يعلن تفوق حزبه في الانتخابات البرلمانية

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قال رئيس حركة «مجتمع السلم»«حمس»الجزائرية، عبدالرزاق مقري، إن حزبه تفوق في الانتخابات التشريعية «في معظم الولايات الجزائرية وخارج البلاد.

وكتب مقري في بيان أن حركة مجتمع السلم تؤكد أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية، موجها التحية للمواطنين الذين صوتوا على قوائم حزبه في داخل الوطن وخارجه، منبها بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية.

وأضاف: ندعو الرئيس عبدالمجيد تبون إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به.

وكان رئيس هيئة الانتخابات في الجزائر أعلن مساء أمس ن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي شارك فيها أقل من ثلث الناخبين ستعلن خلال بضعة أيام، فيما شارك في الانتخابات 30% من إجمالي الناخبين البالغ عددهم نحو 24 مليونا.