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فرمان لجنة التخطيط بالأهلي لأمير توفيق

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فرمان لجنة التخطيط بالأهلي لأمير توفيق فرمان لجنة التخطيط بالأهلي لأمير توفيق

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طلبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، تسويق الثنائي السنغالي أليو بادجي، والكونغولي والتر بواليا، مهاجما الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة التخطيط طلبت من أمير توفيق تسويق بادجي وبواليا، في أي من الدوريات الأوروبية، خلال الفترة المقبلة، بعدما تم الاستقرار على رحيلهما، لعدم حاجة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لخدماتهما الفنية.

واستقر مسؤولو الأهلي على إعارة بادجي وبواليا، إلى نادي الجونة في نهاية الموسم الجاري، في حال عدم إيجاد عروض أوروبية لهما.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها 19 يونيو الجاري، على استاد رادس، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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