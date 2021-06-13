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محافظ بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والفنية والأزهرية

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محافظ بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والفنية والأزهرية محافظ بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والفنية والأزهرية

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ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة، والتى ستبدأ يوم 10 يوليو المقبل، وامتحانات التعليم الفنى والازهري التي ستنطلق يوم ١٩ يونيو، مؤكداً أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلي توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بشكل يومي، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتوفير أجهزة الكاشف السريع، وقياس درجات الحرارة لاكتشاف .

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة هو ١٦ لجنة أساسية، حيث أنه طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان إلى 14طالباً فى المتوسط باللجنة الواحدة، مع مراعاة وجود مسافات إحترازية بين الطلاب.

المصرى اليوم

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