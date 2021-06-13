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دينا فؤاد تشارك في فيلم «200 جنيه» وتعتذر عن «زقاق المدق»

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دينا فؤاد تشارك في فيلم «200 جنيه» وتعتذر عن «زقاق المدق» دينا فؤاد تشارك في فيلم «200 جنيه» وتعتذر عن «زقاق المدق»

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تشارك دينا فؤاد في الفيلم السينمائى الكبير «200 جنيه»، ويأخذ الفيلم الطابع السردى المختلف، حيث يدور في إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

العمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، وتظهر دينا فؤاد في الفيلم مع مجموعة متميزة من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، نيللى كريم، هانى رمزى، وليلى علوى، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مى سليم.

وتأتى مشاركة دينا فؤاد في الفيلم بعد اعتذارها عن مسرحية «زقاق المدق» لأديب نوبل نجيب محفوظ، من إخراج عادل عبده، حيث قدمت اعتذارها لارتباطها بأعمال فنية أخرى، كما تعكف حاليا على قراءة سيناريوهات درامية جديدة للمفاضلة بينها والبدء في تصويرها الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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