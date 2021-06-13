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رئيس مدينة بيلا يتابع إصلاح هبوط أرضي

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تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الأحد، أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو، بجوار مسجد أبوغنام، وجري العمل على الفور على إنهاء إصلاح الهبوط، حيث توجهت أجهزة الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، وعودة الحركة للمنطقة بشكل طبيعي.

جاء ذلك -بحسب بيان- تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في تذليل كافة العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد «ساطور»، بجهود فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيلا، عقب الانتهاء من إصلاح خطوط الصرف الصحي بميدان البوسطة والشيخ دياب، في وقت قياسي، مؤكدًا أن تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقضي بضرورة الإسراع في القضاء على المشاكل الطارئة وتوفير كل الإمكانيات والمعدات بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في فترة زمنية وجيزة لخدمة المواطنين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أعمال تسوية الأسفلت القديم المتهالك، أمام ديوان عام الوحدة، تمهيدًا لرصفه لتسهيل حركة السير للمواطنين والسيارات.

مدينة بيلا
مدينة بيلا

المصرى اليوم

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