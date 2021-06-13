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أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، فوز قسم اللغة الصينية بكلية الألسن، بالمراكز الأولى بمسابقة جسر اللغة الصينية العالمية 2021، والتي شارك فيها طلاب أقسام اللغة الصينية بالجامعات المصرية المختلفة بنظام الأون لاين.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة مليئة بالمواهب الشابة التي تستطيع رفع إسمها عالياً في جميع المحافل.

وأوضح الدكتور حسن رجب عميد كليه الألسن حصول قسم اللغة الصينية على المركز الأول والثاني.

وواصل الطالب أنس خالد محمود بالمركز الأول، والطالبة فيرونيكا وائل نبيل بالمركز الثانى وذلك على المستوى القومى في مسابقة الأغنية باللغة الصينية والتى أقامها معهد كنفوشيوس جامعة الأقصر الشهر الماضي، لتصعد الطالبة فيرونيكا وائل نبيل وتمثل مصر في المسابقة على المستوى العالمي، مؤكدًا أن كلية الألسن بيت للمواهب والنوابغ في إقليم القناة.

يأتي ذلك دعماً من جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، بضرورة تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم من خلال المشاركة بالأنشطه والمسابقات.

ألسن القناه تمثل مصر بمسابقه جسر اللغه الصينيه العالميه