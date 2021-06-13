محافظ قنا يستقبل مدير عام القوى العاملة الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه حسام طلبه سليم عقب توليه منصب مدير عام مديرية القوى العاملة بقنا، حيث قدم المحافظ التهنئة له، بمناسبة تقلده منصبه الجديد متمنيا له دوام التوفيق.

وبحسب بيان، الأحد، أثنى محافظ قنا خلال اللقاء على الجهود المتميزة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة في توفير فرص عمل للشباب والفتيات بمنشآت القطاع الخاص والشركات والمصانع للحد من البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية التواصل بصفة مستمرة مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته.

من جانبه أكد مدير عام مديرية القوى العاملة أن المديرية ستواصل جهودها المستمرة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة التي تأثرت عقب تداعيات فيروس كورونا المستجد.