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ولي العهد يعزي الكويت

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- AFP / AFP

الناتو يدرس آلية تدريب القوات الأفغانية

بينما سيودع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظراؤه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أفغانستان، الإثنين، في وداع رمزي بقمتهم الأخيرة، قبل أن...

566b3ccb63.jpgأبها: الوطن
18ff8d976b.jpg03 ذو القعدة 1442 هـ

نفتالي بينيت رئيسا للوزراء في إسرائيل

منح البرلمان الإسرائيلي ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12...

icon-byline.pngواشنطن: الوكالات
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

: فتح الطيران مع خلال أسابيع

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه يتوقع الوزير فتح الطيران بين مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعودة المصريين...

icon-byline.pngالقاهرة الوكالات
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

التآزر الموسمي دراسة لحل أزمة سد النهضة

كشفت دراسة جديدة منشورة في مجلة «nature»عن طريقة من شأنها أن تحل الأزمة الكبيرة، العالقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول عملية تشييد...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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