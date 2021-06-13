ولي العهد يعزي الكويت
بينما سيودع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظراؤه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أفغانستان، الإثنين، في وداع رمزي بقمتهم الأخيرة، قبل أن...
أبها: الوطن
03 ذو القعدة 1442 هـ
منح البرلمان الإسرائيلي ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12...
واشنطن: الوكالات
03 ذو القعدة 1442 هـ
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه يتوقع الوزير فتح الطيران بين مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعودة المصريين...
القاهرة الوكالات
03 ذو القعدة 1442 هـ
كشفت دراسة جديدة منشورة في مجلة «nature»عن طريقة من شأنها أن تحل الأزمة الكبيرة، العالقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول عملية تشييد...
أبها: الوكالات
03 ذو القعدة 1442 هـ