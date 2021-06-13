بث مباشر هولندا و أواكرانيا .. متابعة لحظة بلحظة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يوفر «المصري اليوم» لزواره متابعة مباراة هولندا وأوكرانيا ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة التي شهدت المباراة الأولى منها فوز النمسا على مقدونيا الشمالية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيخوض منتخب هولندا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: ستكلنبيرج.

خط الدفاع: دالي بليند – ستيفين دي فراي – جورين تيمبر.

خط الوسط: باتريك فان أنهولت – فرانكي دي يونج – جورجينو فينالدوم – مارتن دي رون – دينزيل دومفريس.

فيما ستلعب أوكرانيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هيورهي بوششان.

خط الدفاع: فيتالي ميكولينكو – ميكولا ماتيفيينكو – إليا زابارني – أوليكساندر كارافييف.

خط الوسط: أوليسكاندر زينشينكو – سيرجي سيدروتشيك – روسلان مالينوفيسكي.

خط الهجوم: أليكساندر زوبلوف – رومان ياريمتشوك – أندريه يارمولينكو.

خط الهجوم: ميمفيس ديباي – فوت فيغروست.