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سراج : حصول المرأة المصرية على نسبة 25% من المناصب الوزارية

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سراج : حصول المرأة المصرية على نسبة 25% من المناصب الوزارية سراج : حصول المرأة المصرية على نسبة 25% من المناصب الوزارية
القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

قالت الدكتورة شيماء سراج مديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط، خلال جلسة عمل بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في »، إن ما تم إنجازه بشأن استراتيجية الترسيخ المؤسسي للوحدة بالوزارة والجهات التابعة لها، والرؤية المستقبلية من أهدم أهداف الدولة في تنمية وتمكين المرأة بشكل عام.
وعرضت مديرة وحدة تكافؤ الفرص، خلال ورشة العمل، أن المنظور العالمي للمساواة بين الجنسين في ضوء أجندة التنمية المستدامة، من خلال عرض أهم المؤتمرات الدولية التي اهتمت بضرورة وجود إحصاءات عن النوع الاجتماعي، وصولا إلى إطلاق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2015، وهو من أهم أهداف الدولة بقصد تنفيذ برنامج عمل المصرية، ويستهدف اتخاذ خطوات إيجابية نحو التحقيق الفعلي للمساواة بين الجنسين.
وكشفت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن المؤشرات الإيجابية التي تعكس جهود الحكومة المصرية في توجهاتها نحو تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، باستعراضها لعدد من المؤشرات المتمثلة في وصول المرأة المصرية إلى نصيب 25% من المناصب الوزارية خلال عام 2021، بالإضافة إلى تحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في إجمالي أعداد المنتسبين إلى الجهاز الإداري للدولة.

وكالة أخبار المرأة

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